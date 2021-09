MotoGP: Bagnaia vince il GP di San Marino, primo podio per Bastianini

Un pilota italiano, Francesco Bagnaia, una moto italiana, la Ducati, su un circuito italiano, Misano: lo spettacolo è servito. Dopo il successo di Aragon, “Pecco” si ripete e trionfa anche al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Una gara che ha visto il torinese in testa dal primo all’ultimo metro, dopo essere scattato dalla pole position. Bagnaia va in fuga per metà gara, poi gestisce e - complice un calo delle gomme - rischia sul finale per il ritorno di Fabio Quartararo. Ma il francese della Yamaha non prova mai un attacco e allora la vittoria è tutta per “Pecco”, osannato da tutti i tifosi. In più, il 63 ducatista guadagna 5 punti sullo stesso Quartararo e si porta a -48 a 4 gare dalla fine del mondiale.

Un secondo posto che può soddisfare “El Diablo”, intelligente a non mettersi in una bagarre che potrebbe essere stata deleteria per la corsa al suo primo titolo iridato. Copertina domenicale che se la prende - senza ombra di dubbio - Enea Bastianini: il pilota riminese è terzo e conquista, proprio nella gara di casa, il primo podio in MotoGP. “Bestia” autore di una gara superlativa e del nuovo record della pista in gara. Infine, menzione d’onore per Valentino Rossi: Misano si veste di giallo per il 46 che, però, non va oltre il diciassettesimo posto. Standing ovation per uno dei piloti più forti di tutti i tempi.