MotoGP: Bagnaia vince, ma non basta. Martin è campione del mondo.

A Barcellona, Pecco Bagnaia vince ancora ma non basta per confermarsi campione del mondo. Il terzo posto conquistato da Jorge Martin permette allo spagnolo di conquistare il titolo mondiale, il primo in MotoGP, il secondo della carriera dopo quello in moto3 nel 2018.

Jorge Martin è il primo pilota della storia a conquistare un titolo mondiale con una moto non ufficiale. Sul secondo gradino del podio Marc Marquez. A Bagnaia non sono bastate le 11 vittorie in 20 gare per vincere il mondiale 2024.

