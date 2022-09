MotoGP, Bastianini guida il poker Ducati

La Ducati domina il pomeriggio di Misano piazzando il poker nelle FP2, con Enea Bastianini primo davanti a Bagnaia, Miller e Zarco. Dopo la fila di Borgo Panigale c'è Quartararo, il migliore del mattino ma stavolta solo 5° davanti alle Aprilia di Viñales e Aleix Espargaro.

In Moto2 le seconde prove libere vedono primeggiare Lopez su Fernandez, secondo in classifica, e Dixon. Indietro il capoclassifica Ogura (9°), così come i dominatori della prima sessione, Vietti e Pasini, entrambi protagonisti di una caduta e rispettivamente 11° e 14°. Per Vietti comunque c'è la consolazione di essere il capofila della classifica combinata.

In Moto3 Dennis Foggia si conferma sul pezzo e bissa il primato della mattinata precedendo Sasaki, Suzuki e il leader della generale Garcia, con Guevara, secondo nella generale, soltanto 9°.