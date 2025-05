MotoGp, Bezzecchi doma il caos di Silverstone. Caduto Bagnaia

In una corsa dominata dal caos, Marco Bezzecchi trova la prima vittoria della propria stagione a Silverstone, la quarta da quando è in MotoGp. Il pilota dell'Aprilia interrompe un digiuno che durava dal Gp d'India del 2023, risalendo dalla decima alla prima posizione e beneficiando anche del ritiro di Fabio Quartararo, che era in testa sin dall'avvio e ha avuto un problema tecnico negli ultimi giri.

La gara del riminese è stata però eccezionale, così come quella di Johann Zarco, anche lui capace di una grande rimonta, dalla nona alla seconda posizione. Male le Ducati, che hanno faticato per tutta la corsa, strappando solo un terzo posto con Marc Marquez e un quinto, con il team clienti, con Alex Marquez. Caduto Francesco Bagnaia, ma la sua non è stata l'unica scivolata. Anzi, si può dire che il bicampione del mondo sia stato il più sfortunato dei tre piloti in vetta al Mondiale: Alex era infatti caduto già alla prima curva, poi Marc lo aveva imitato durante il secondo giro, subito dopo la caduta di Franco Morbidelli e Aleix Espargaro. A quel punto, la direzione di gara ha interrotto la corsa per olio sul tracciato, permettendo di riprendere la corsa a tutti i piloti in grado di ripartire.

Sin dal nuovo via, però, i problemi di trazione e tenuta per le Ducati sono stati evidenti. Alex Marquez non è mai risultato efficace, mentre Marc e Bagnaia hanno rischiato più volte, sprofondando in classifica. Tuttavia, mentre il leader del Mondiale è riuscito a rimanere in pista e a risalire, faticosamente, fino alla terza posizione finale (difesa in volata dall'attacco di Morbidelli), all'italiano il secondo svarione è costato la caduta. In classifica generale, Marc risponde al fratello Alex, che ieri l'aveva battuto nella gara sprint, allungando a +24 in classifica. Sprofonda Bagnaia, ora a 72 punti dallo spagnolo.