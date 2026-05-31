MotoGp, Bezzecchi in trionfo al Mugello davanti a Martin e Bagnaia

L'Italia trionfa in Italia. Marco Bezzecchi vince il Gp del Mugello e allunga in testa al Mondiale su Jorge Martin, secondo con l'altra Aprilia ufficiale, e a completare il podio e il terzetto di moto italiane arrivate davanti a tutti c'è la Ducati di Francesco Bagnaia. È stato proprio il biacampione del mondo a condurre la gara per un lungo tratto, prendendosi la testa nei primi giri e tentando anche l'allungo. Dietro, una breve battaglia tra i due piloti Aprilia si è risolta in favore di Bezzecchi, mentre Raul Fernandez - scattato dalla seconda piazza - era già scivolato lontano, dopo aver sbagliato la prima curva, e Marc Marquez accumulava rapidamente ritardo.

La fuga di Bagnaia si è esaurita durante il 14° giro, con il ducatista che, come spesso gli accade in questo Mondiale, ha perso ritmo improvvisamente a metà corsa. Ne hanno approfittato Bezzecchi e Martin, in sequenza, con Bagnaia che ha anche rischiato di farsi riprendere all'ultima tornata da Ai Ogura, ma è stato bravo a riprendersi la terza piazza rapidamente e a difendersi il tanto che bastava per non perdere il podio. Al quinto posto c'è Fabio Di Giannantonio, ma in lotta per il podio, ma a lungo battagliante con Ogura, Pedro Acosta e lo stesso Marquez, scivolato fino al sesto posto.

Per Bezzecchi è il terzo podio al Mugello, il primo in MotoGp, ma è anche il suo primo successo nel Gran premio d'Italia. Una vittoria che lo porta a quota 173 punti nel Mondiale, 17 in più rispetto a Martin, ora a 156, e 39 in più rispetto a Di Giannantonio, terzo con 134.







