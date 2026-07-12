MOTOGP MotoGp, Bezzecchi: operazione ok, potrebbe saltare solo una gara Ricomposta la frattura alla clavicola, il riminese userà la pausa estiva per provare a rientrare

MotoGp, Bezzecchi: operazione ok, potrebbe saltare solo una gara.

Potrebbe ridursi al solo Gran premio di Germania l'assenza di Marco Bezzecchi per infortunio. Aprilia ha diramato un aggiornamento sulle sue condizioni, dopo la caduta subita proprio nel fine settimana del Sachsenring; "Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo - scrive la casa di Noale on un comunicato -. La frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco Bezzecchi fit per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico".

Silverstone è in programma nel fine settimana del 7-9 agosto, subito dopo la pausa estiva. Rientrare lì, per Bezzecchi vorrebbe dire saltare solo il Gp tedesco, dunque, e avere la possibilità di provare a rimettere in piedi un Mondiale inizialmente dominato, ma che poi si è complicato di molto, tra errori propri, altrui e botte di sfortuna.

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