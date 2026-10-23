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MotoGp, Bezzecchi primo nelle prequalifiche in Australia

Il riminese tenta la rimonta disperata nel Mondiale. Marquez terzo, Martin quinto, Bagnaia 14° e in Q1

di Nicola Petricca
23 ott 2026
Foto: MotoGp
Foto: MotoGp

Il tentativo quasi disperato di rimonta mondiale, per Marco Bezzecchi, parte da una prima posizione nelle prequalifiche del Gran premio d'Australia. Nella 18a e quintultima prova del campionato, il pilota Aprilia è davanti a tutti al termine delle sessioni del venerdì, per altro dopo aver rovinato la propria moto durante le prove libere, complici un tamponamento con Alex Marquez e la successiva caduta.

Alle sue spalle c'è Raul Fernandez, a 72 millesimi di distanza, terzo è Marc Marquez, a 126, stesso tempo di Ai Ogura. Quindi è Jorge Martin, ancora un po' distante, con due decimi e mezzo di ritardo. Lontanissimo Francesco Bagnaia, che accusa quasi un secondo da Bezzecchi e dovrà passare dal Q1, nelle qualifiche per la pole position.




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