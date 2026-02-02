MOTOGP MotoGp, Bezzecchi sposa l'Aprilia fino al 2028. Futuro insieme a Bagnaia? La casa ha celebrato un vero matrimonio tra il pilota e la sua Rs-Gp Albarosa. Parte così il domino dei rinnovi, con Pecco in probabile uscita dalla Ducati

Dopo averne accettato la proposta di matrimonio, Albarosa ha fine sposato il suo Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo è il primo a firmare il rinnovo di contratto in MotoGp in vista del 2027 e l'ha fatto in maniera quantomeno curiosa, inscenando delle vere nozze con l'Aprilia Rs-Gp. Alla fine del gran premio di Valencia, ultima prova di una stagione che l'ha portato sul podio del Mondiale, Bezzecchi si era inginocchiato sul traguardo, chiedendo la mano alla propria moto. Due mesi e mezzo dopo, ecco il lieto fine, con tanto di tanto di tuta da corsa disegnata come se fosse uno smoking, musicisti, fiori d'arancio, fedi nuziali, lancio di riso e velo sulla carena di Albarosa, accompagnata all'altare. Un bacio sul cupolino ha siglato il tutto. E sul sito della MotoGp è comparso anche un contratto di matrimonio firmato dai due, con Bezzecchi ha promesso di “amarla, onorarla e sgasarla”.

Il nuovo contratto legherà fino al 2028 la casa italiana e il pilota romagnolo. Anche se Bezzecchi non ha cambiato moto, il suo rinnovo è comunque la prima tessera mossa all'interno un domino che, una volta caduto per intero, dovrebbe stravolgere la griglia di partenza per il 2027. Dando per scontata la permanenza di Marc Marquez in Ducati, a meno di stravolgimenti, la testata spagnola As segnala come certo il passaggio di Pedro Acosta alla casa di Borgo Panigale, anche se lo spagnolo dice di non sapere quando sarà deciso il proprio destino e Ktm afferma di non volerlo lasciare andare facilmente. Chi ha dato ampi segnali è Fabio Quartararo, che saluterà la Yamaha e ha detto di essere in contatto con diverse squadre, tra cui Honda. In movimento anche Jorge Martin, molto vicino alla Yamaha dopo un anno in cui, da campione uscente, non ha potuto neanche toccare la moto a causa degli infortuni.

E mentre quasi tutti i piloti di punta sembrano essere vicini a conoscere la prossima destinazione della propria carriera, resta nebuloso il futuro di Francesco Bagnaia. Il due volte campione del mondo, in attesa di sapere se effettivamente la Ducati intenda disfarsi di lui, avrebbe davanti varie strade, alcune suggestive, altre meno: andare in Yamaha con il suo rivale storico Martin, tornare in Vr46 sulla Desmosedici, passare alla Honda, dove dovrebbe trovare Quartararo o, infine, andare in Aprilia, per formare un duo tutto italiano, su moto italiana, con il grande amico Bezzecchi.

