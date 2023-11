FESTA IRIDATA MotoGP: bis Bagnaia-Ducati, festa in piazza tra Chivasso e Pesaro La città natale e quella adottiva di Nuvola Rossa si sono riunite davanti al maxi-schermo per assistere al suo secondo titolo consecutivo nella Classe Regina.

Le tradizioni fortunate non si cambiano e un anno dopo “Chivasso tifa Pecco” è sempre una festa. Francesco Bagnaia è di nuovo a Valencia a giocarsi il titolo e la sua città natale è di nuovo in piazza, dove il maxi-schermo trasmette l'ultimo Gran Premio della MotoGP. Nel 2022 toccò soffrire fino in fondo, stavolta invece Martin va subito sulla ghiaia e il bis iridato Pecco-Ducati è ufficiale già al 6° giro. Applausi, sbandierate e fumogeni a disegnare in cielo la Nuvola Rossa, soprannome del campione torinese.

Maxi-schermo a Chivasso e anche a Pesaro, città "adottiva" di Bagnaia. Qui i 63 in rosso si mescolano ai berretti gialli di Valentino Rossi, filo condOttore del trasferimento marchigiano di Pecco. Forgiato nei suoi suoi esordi mondiali proprio dalla VR46 Academy e infine rimasto vicino di casa del suo mentore.

Nel video le parole dei tifosi

