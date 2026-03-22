MOTOGP MotoGp, Brasile: doppietta Aprilia con Bezzecchi - Martin Quarta vittoria di fila per l'italiano, considerando le ultime due dell'anno scorso. Terzo Di Giannantonio, che vince il duello con Marquez, lontano Acosta

MotoGp, Brasile: doppietta Aprilia con Bezzecchi - Martin.

La quarta vittoria consecutiva di Marco Bezzecchi è un capolavoro. Il pilota dell'Aprilia si prende anche il secondo gran premio del 2026 al termine di un weekend brasiliano complicatissimo, partito con delle grandi difficoltà sotto alla pioggia che l'hanno costretto a passare dal Q2 per la pole, proseguito con una caduta nelle ultime prove libere e il quarto posto nella gara sprint, ma concluso con un successo nella gara lunga mai in discussione.

In un gp ridotto a soli 23 per i grandi problemi riscontrati dall'asfalto a causa della tanta pioggia caduta, Bezzecchi, scattato dalla seconda posizione, scappa subito e non si volta mai indietro. Alle sue spalle, la lotta per il secondo posto si risolve a favore di Jorge Martin, tornato sul podio di una gara lunga dopo oltre un anno e capace di completare la doppietta dell'Aprilia. Per il terzo posto è invece lotta furibonda fino all'ultimo tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez: ad avere la meglio è, proprio all'ultimo l'italiano.

Male Francesco Bagnaia, caduto nelle fasi finali dopo essere rimasto nelle retrovie a lungo. Quinto Alex Marquez, settimo Pedro Acosta, che perde la vetta della classifica generale a favore di Bezzecchi. Questo successo è per l'italiano un record, perché mai prima d'ora aveva vinto quattro gare di fila - contando anche i successi nelle ultime due dello scorso anno -. Lo stesso vale per l'Aprilia.

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