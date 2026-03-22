MotoGp, Brasile: doppietta Aprilia con Bezzecchi - Martin
Quarta vittoria di fila per l'italiano, considerando le ultime due dell'anno scorso. Terzo Di Giannantonio, che vince il duello con Marquez, lontano Acosta
La quarta vittoria consecutiva di Marco Bezzecchi è un capolavoro. Il pilota dell'Aprilia si prende anche il secondo gran premio del 2026 al termine di un weekend brasiliano complicatissimo, partito con delle grandi difficoltà sotto alla pioggia che l'hanno costretto a passare dal Q2 per la pole, proseguito con una caduta nelle ultime prove libere e il quarto posto nella gara sprint, ma concluso con un successo nella gara lunga mai in discussione.
In un gp ridotto a soli 23 per i grandi problemi riscontrati dall'asfalto a causa della tanta pioggia caduta, Bezzecchi, scattato dalla seconda posizione, scappa subito e non si volta mai indietro. Alle sue spalle, la lotta per il secondo posto si risolve a favore di Jorge Martin, tornato sul podio di una gara lunga dopo oltre un anno e capace di completare la doppietta dell'Aprilia. Per il terzo posto è invece lotta furibonda fino all'ultimo tra Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez: ad avere la meglio è, proprio all'ultimo l'italiano.
Male Francesco Bagnaia, caduto nelle fasi finali dopo essere rimasto nelle retrovie a lungo. Quinto Alex Marquez, settimo Pedro Acosta, che perde la vetta della classifica generale a favore di Bezzecchi. Questo successo è per l'italiano un record, perché mai prima d'ora aveva vinto quattro gare di fila - contando anche i successi nelle ultime due dello scorso anno -. Lo stesso vale per l'Aprilia.
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