MotoGP: cancellati Germania, Olanda e Finlandia

L'emergenza Coronavirus costringe FIM, IRTA e Dorna a cancellare altri tre Gran Premi del Motomondiale: Germania, Olanda e Finlandia. La gara del Sachsenring si sarebbe dovuta tenere dal 21 al 23 giugno mentre quello di Assen la settimana successiva. Lo storico GP olandese salta per la prima volta dal 1949, primo anno del Mondiale. Non ci sarà un ritorno nemmeno sul nuovo KymiRing in Finlandia, inserito nuovamente nel calendario della MotoGP dopo 38 anni di assenza.

Cancellati anche gli eventi di MotoE, oltre alla Rookies Cup e la Northern Talent. A questo punto, il Motomondiale dovrebbe ripartire il prossimo 9 agosto a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca.



