Cancellato il GP del Kazakistan di motomondiale in programma il 9 luglio. A annunciarlo sono state FIM, IRTA e Dorna. La motivazione è legata a contrattempi logistici che non permettono la conclusione dei lavori e l'omologazione del circuito entro la data prevista per la gara. Il GP non sarà sostituito, diventano così 20 le gare del calendario 2023.