MotoGP, celebrati i campioni da Giacomo Agostini a Valentino Rossi

Una notte da ricordare al teatro Galli di Rimini per celebrare i campioni del passato del motomondiale. L'evento MotoGP Icon ha portato sul red carpet 23 Campionati del Mondo MotoGP e oltre 300 vittorie. Presente anche il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. Nel corso della serata è sata presentata la nuova Hall of Fame della MotoGP. I primi a essere inseriti sono sono stati i campioni scomparsi: Umberto Masetti, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read e Barry Sheene, entrati nella Hall of Fame sin dalla sua inaugurazione. Poi è stato il momento di celebrare chi ha potuto partecipare alla serata o inviare un messaggio. A cominciare da Giacomo Agostini, otto volte campione del mondo con 68 vittorie. Da un italiano all'altro con Valentino Rossi a chiudere la Hall of Fame. A ricevere la speciale medaglia consegnata da Carmelo Ezpeleta anche campioni come: Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Casey Stoner, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

Annunciati tre nuovi nomi che durante la prossima stagione entreranno a far parte della Hall of Fame. Si tratta di Leslie Graham, iridato della classe regina nel 1949, Libero Liberati, sul tetto del mondo nel 1957, e Gary Hocking, che è riuscito nell’impresa nel 1961.

Presentato nuovo trofeo della MotoGP: la Tower of Champions. La base è in alluminio, rivestita in ceramica. Sopra, una colonna verticale composta da tante targhette in acciaio inossidabile, ciascuna con il nome del vincitore di ciascuno dei 76 campionati del mondo assegnati finora. Sono inclinate, proprio come i piloti in piega. E divise in due parti: una opaca con il nome del pilota, l’altra lucida con l’anno, la moto e il numero.







