MotoGP di San Marino, sul Titano i campioni delle due ruote con la Cronotitano Hill Climb

Mancano meno di dieci giorni al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall'11 al 13 settembre al Misano World Circuit, e la Repubblica del Titano è pronta a dare il via alle celebrazioni con una settimana di eventi dedicati alle due ruote. Ad aprire ufficialmente la settimana del Gran Premio sarà San Marino, con il pre-event "Cronotitano Hill Climb – The Trailer", in programma martedì 8 settembre alle 17:30.

L'iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato allo Sport in accordo con la Regione Emilia-Romagna e il Misano World Circuit, con la collaborazione di MotoGP, anticipa la Cronotitano Hill Climb, la cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP il cui progetto prenderà forma dal 2027. Il lancio arriva nell'anno in cui San Marino è Comunità Europea dello Sport.

L'evento si articolerà in due momenti: una sfida a cronometro sulle due ruote lungo un percorso nel cuore del Titano, che coinvolgerà piloti, ciclisti professionisti e appassionati con l'obiettivo di creare contenuti per i partner internazionali della MotoGP, tra cui Sky Sport, seguita da un meet&greet con i tifosi. Tra i protagonisti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, insieme a Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo e ora commentatore tv, Mauro Sanchini, commentatore Sky Sport MotoGP, e Letizia Paternoster, ciclista plurimedagliata a livello europeo e mondiale.

Il percorso si snoderà nel Centro Storico di San Marino, con partenza da Piazza delle Nazioni Unite, passaggio per via Piana e lo Stradone, e arrivo in Piazza della Libertà, dove il pubblico potrà incontrare i partecipanti. La settimana del Gran Premio prende così il via dal Titano, in vista dell'appuntamento clou dell'11-13 settembre al Misano World Circuit.







