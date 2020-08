DIVORZIO CON SUCCESSO MotoGP,Dovizioso trionfa in Austria e avvicina Quartararo Il ducatista è a -9 dal francese, solo 8°. 5° Rossi. In Moto2 vince Martin davanti a Marini, nuovo capolista. In Moto3 Arenas allunga in vetta.

Dopo l'annuncio del divorzio con la Ducati, la festa. Andrea Dovizioso trova la prima vittoria stagionale imponendosi nel GP d'Austria. Dietro di lui Mir guadagna il secondo posto scavalcando Miller appena prima l'ultima curva, mentre Rins, l'ultimo ad arrendersi al dominio del Dovi, scivola via nel tentativo di sorpassarlo. Male Quartararo e Viñales (8° e 10°), il che permette a Dovizioso di salire al 2° posto della generale a -9 dal francese. 4° Binder e 5° Rossi, uscito fortunosamente indenne sull'incidente tra Morbidelli - portato via in barella e poi ingessato - e Zarco: la moto dell'italobrasiliano attraversa la pista e passa precisamente in mezzo alle Yamaha di Rossi e Viñales, mancandoli per questione di attimi.

In Moto2 invece c'è il cambio della guardia al vertice: ora comanda Luca Marini, secondo dietro a Jorge Martin e ora a +5 dall'ex capoclassifica Bastianini, caduto in avvio. Anche qui si è sfiorata la tragedia: il romagnolo rotola indenne sulla pista e la sua moto viene centrata da Syahrin, a sua volta a un soffio dall'essere investito dagli altri piloti. A chiudere il podio è Schrotter.

In Moto3 Arenas vince davanti a Masià e McPhee e allunga in vetta: ora è a +28 dal britannico e a +30 da Ogura, 4° davanti a Vietti.

