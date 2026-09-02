MotoGP e basket 3x3 si incontrano a Rimini

Basket e motociclismo si incontreranno il 9 settembre al Piazzale Kennedy di Rimini. In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, si terrà il FIBA 3X3 MotoGP Showcase, un evento a tema pallacanestro che riunirà piloti MotoGP, giocatori di basket 3x3, content creator e appassionati per una serata all'insegna dello sport e dell'intrattenimento.

L'evento prevederà un'esibizione di schiacciate, seguita da una partita di basket 3x3 tra piloti MotoGP, giocatori di pallacanestro, e ospiti speciali. Le attività inizieranno alle 17:30 con intrattenimento e musica non-stop. Già confermata la partecipazione di Franco Morbidelli, che sarà capitano della sua squadra contro il team che vedrà in campo Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Tra i giocatori confermati anche Giorgio Di Bonaventura e il content creator Luca Campolunghi.















