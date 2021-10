MOTOMONDIALE MotoGP: è il weekend del GP dell'Emilia Romagna, l'ultimo Misano di Valentino Rossi

MotoGP: è il weekend del GP dell'Emilia Romagna, l'ultimo Misano di Valentino Rossi.

Con la consueta conferenza stampa del giovedì si è aperto il secondo weekend del Motomondiale sul circuito di Misano con il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. In quello di San Marino, corso a fine settembre, vinse la Ducati di “Pecco” Bagnaia davanti alla Yamaha di Quartararo e l'altra Ducati del riminese Enea Bastianini. Riflettori puntati, ovviamente, sull'idolo di casa Valentino Rossi all'ultima gara in Italia davanti al proprio pubblico. La “marea gialla” - con 35000 spettatori previsti nella giornata di domenica – è pronta a tributare il giusto omaggio al 9 volte campione del mondo. C'è anche la possibilità per lo stesso Quartararo di conquistare il titolo iridato alla terzultima gara del calendario di MotoGP.

Da domani il via alle prove libere e sabato 23 sono in programma le qualifiche. Proprio in questo giorno verrà ricordato anche Marco Simoncelli – a cui il circuito di Misano è dedicato – al decimo anniversario dalla tragica scomparsa del pilota di Coriano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: