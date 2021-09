MotoGP: é l’ultimo GP di San Marino per Valentino Rossi

Valentino Rossi

Si stanno per spegnere i semafori al Misano World Circuit Marco Simoncelli in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Non sarà l’unica volta per il circuito romagnolo che tornerà protagonista anche a fine ottobre per un secondo GP. Sarà, però, l’ultimo grande appuntamento per Valentino Rossi nella gara griffata biancazzurra: il “Dottore”, infatti, sta vivendo i suoi ultimi mesi da pilota del motomondiale e questa sarà la prima volta in Italia dopo il ritiro annunciato dalle corse. Ovviamente non poteva che essere il 46 il grande protagonista della conferenza stampa del giovedì, a 3 giorni dalla gara. Emozione da parte sua e da parte degli addetti ai lavori che stanno per salutare uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, i 9 titoli mondiali parlano da soli.









Non solo Vale, però. Misano crocevia anche per le ambizioni mondiali di “Pecco” Bagnaia: l’alfiere Ducati, dopo il primo successo in MotoGP conquistato lo scorso weekend ad Aragon, è chiamato ad un’altra grande prova per mettere pressione al francese della Yamaha Fabio Quartararo, al momento leader con 53 punti in più dello stesso Bagnaia ma reduce dall’opaco ottavo posto dell’ultima gara. Ci si aspetta, dunque, lotta al vertice così come ci si aspetta la “solita” flotta spagnola capitanata dal campione del mondo in carica Joan Mir - terzo con la Suzuki - Aleix Espargaro - settimo in classifica ma con ottimi piazzamenti grazie alla crescita spaventosa della sua Aprilia - e Marc Marquez, ancora convalescente dall’infortunio subito a Jerez 2020 ma già vincente al Sachsenring oltre al podio ottenuto proprio ad Aragon. Lotta vera e serrata: domani al via prove libere di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE.