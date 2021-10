MOTOMONDIALE MotoGP, Emilia Romagna: Zarco il più veloce delle FP3, Bagnaia e Quartararo in Q1

Il francese Johann Zarco è stato il più veloce della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Misano fermando il crono sull'1:40.384, 87 millesimi meglio dello spagnolo Martin e 136 dell'australiano Jack Miller per una tripletta tutta Ducati. In difficoltà, invece, i big del Mondiale con “Pecco” Bagnaia solo 11° ed il leader Fabio Quartararo addirittura 15°. Entrambi saranno costretti a passare dal Q1 per giocarsi la pole position nelle qualifiche che scatteranno nel primo pomeriggio.

Penultima posizione per Valentino Rossi all'ultimo Gran Premio in Italia della sua carriera mentre sfortunato Lorenzo Savadori che, dopo una brutta caduta ad inizio sessione, si è fratturato la clavicola destra.

