MotoGp: Esparagaro vince a Silverstone. Bagnaia allunga nel Mondiale

Aleix Espargaro vince il Gran premio di Silverstone. Dopo aver tenuto il ritmo migliore per quasi tutta la gara, il pilota Aprilia ha superato Francesco Bagnaia all'ultimo giro, resistendo anche alla pioggia caduta nella parte finale. Alle sue spalle chiude proprio il ducatista, terzo è Brad Miller. Marco Bezzecchi cade a metà gara, quando era in lotta per la prima posizione, fuori anche Enea Bastianini, i due Marquez e Fabio Quartararo. Nel Mondiale, Bagnaia allunga a +41 sul secondo posto, ora occupato da Jorge Martin, e a +47 su Bezzecchi, terzo. Prossimo appuntamento domenica 20 agosto, al Red Bull Ring, per il Gran premio d'Austria.