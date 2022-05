A San Marino per il rinnovo dell'accordo per il Gran Premio del motomondiale, l'AD di Dorna Carmelo Ezpeleta ha parlato della lotta per il titolo in MotoGP, dove Aleix Espargarò e Bastianini insidiano il campione in carica Quartararo, e del futuro della classe regina, tra le difficoltà di Marc Marquez e la questione Suzuki: "Li abbiamo incontrati a Madrid e stiamo lavorando per la loro uscita, che ci sarà dall'anno prossimo".