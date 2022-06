MOTOGP MotoGP, Germania: Quartararo vince e allunga, Bagnaia cade

MotoGP, Germania: Quartararo vince e allunga, Bagnaia cade.

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP e allunga in vetta al mondiale. Sul circuito del Sachsenring il francese della Yamaha, campione del mondo in carica, ha chiuso davanti alle Ducati di Zarco e Miller. Disastro per Bagnaia, partito dalla pole ma caduto dopo pochi giri. Il migliore degli italiani è Marini quinto mentre Bastianini chiude decimo. Parlano spagnolo Moto2 e Moto3 con i successi di Fernandez e Guevara.

