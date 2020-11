MOTOMONDIALE MotoGP: GP San Marino e Riviera di Rimini il 19 settembre

La Dorna ha annunciato il calendario provvisorio del Motomondiale per il 2021. Si parte il 28 marzo in Qatar, si chiude il 14 novembre a Valencia con 20 tappe previste, per il momento. Tra queste anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, fissato per il 19 settembre. La “doppietta” del 2020 sul circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli, pur condizionata dall'emergenza sanitaria, ha visto la presenza di oltre 42mila spettatori nei due weekend di gara. L'auspicio e l'obiettivo - come spiegato dai promotori del GP - è quello di tornare alla piena normalità nella nuova stagione.

