MOTOGP MotoGP, Gran Premio Giappone: Bagnaia vince la Sprint Race, pole ad Acosta Il bi-campione in carica sale a -15 da Martin (4°) e domani scatterà dalla seconda piazza, mentre il rivale, caduto nelle qualifiche, partirà 11°.

MotoGP, Gran Premio Giappone: Bagnaia vince la Sprint Race, pole ad Acosta.

Francesco Bagnaia vince la sprint race del Gran Premio del Giappone di MotoGP davanti a Bastianini e Marc Marquez: in classifica generale, il bi-campione in carica si porta a -15 da Martin, 4° dopo una grande rimonta. Acosta scivola mentre è in testa ed è costretto al ritiro, in compenso conquista la pole davanti a Bagnaia, Vinales e Bastianini. 11° Martin, caduto nel finale, e 9° Marc Marquez, il cui tempo da record per la pista nipponica viene cancellato per aver toccato il verde, eccedendo i limiti della pista.

