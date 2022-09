Andiamo a sentire alcuni dei principali protagonisti delle qualifiche della MotoGP: Enea Bastianini, secondo dietro Miller, Marco Bezzecchi, a sorpresa 3° dopo essere partito dal Q1, Maverick Viñales, primo dei non ducatisti, e Francesco Bagnaia, virtualmente secondo ma penalizzato di tre posizioni in griglia per un'irregolarità nelle libere di ieri.

Nel video le interviste