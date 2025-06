MOTOGP MotoGP: il Segretario Fabbri al Mugello per proseguire con il GP di San Marino fino al 2031 L'accordo attuale scade nel 2026.

MotoGP: il Segretario Fabbri al Mugello per proseguire con il GP di San Marino fino al 2031.

La Repubblica di San Marino, nella figura del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, ha partecipato a un importante incontro durante il Gran Premio d’Italia MotoGP al Mugello, con l’obiettivo di rinnovare la collaborazione per l’organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a partire dal 2027 e fino al 2031. Le edizioni 2025 e 2026 sono già coperte da contratti precedenti. All'incontro hanno partecipato lo stesso Fabbri, i vertici di Dorna Sports Carmelo e Carlos Ezpeleta, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e il direttore del Misano World Circuit Andrea Albani.

Fabbri ha sottolineato l'importanza strategica di questo evento, che va oltre lo sport, rappresentando un'opportunità per la diplomazia, l’economia e la cooperazione territoriale. La collaborazione con Emilia-Romagna e i comuni limitrofi mira a rafforzare la Motor Valley come eccellenza globale, puntando anche su infrastrutture, sviluppo industriale e innovazione. Tutte le parti hanno espresso la volontà di continuare la cooperazione per massimizzare i benefici economici e rafforzare il profilo internazionale della regione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: