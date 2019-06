MotoGP, in Catalogna pole di Quartararo

Per la seconda volta in stagione, sarà Quartararo a partire davanti a tutti nel Gran Premio di MotoGP. In Catalogna, il francese conquista la pole davanti a Marquez e Viñales (che però è sotto investigazione), mentre in una seconda fila tutta italiana ci sono Morbidelli, Rossi e Dovizioso. 7° Petrucci.

In Moto2, lo spagnolo Fernandez la spunta su Luthi e Lowes e centra la prima pole in carriera. Solo 7° il leader del mondiale Baldassarri. In Moto3 Rodrigo in pole, completano la prima fila Ogura e l'italiano Arbolino.