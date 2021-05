GP LE MANS MotoGP, in Francia pole di Quartararo 4° Morbidelli, indietro Bagnaia. Roberts e Migno partiranno davanti a tutti in Moto2 e Moto3.

MotoGP, in Francia pole di Quartararo.

Terza pole consecutiva per Quartararo che scatterà davanti a tutti anche nel GP di Francia. Seguono Viñales, Miller e Morbidelli, mentre Marquez è 6° dietro Zarco. 16° Bagnania, 9° Rossi. In Moto2 pole di Roberts davanti a Ogura, poi ci sono gli italiani Corsi, Baldassarri e Arbolino. In Moto3 dominio azzurro con la pole di Migno e il 2° posto di Riccardo Rossi, Masia completa la prima fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: