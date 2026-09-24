MOTOMONDIALE MotoGP in Portogallo fino al 2029

MotoGP in Portogallo fino al 2029.

La MotoGP correrà in Portogallo fino al 2029, grazie a un nuovo accordo tra la MotoGP e l'Algarve International Circuit (AIA) che garantisce la permanenza in Portogallo per altre tre stagioni. Lo spettacolare circuito di Portimão ha fatto il suo debutto nel calendario della MotoGP nel 2020, segnando il ritorno della MotoGP in Portogallo per la prima volta dal 2012.

Nel 2021, la MotoGP è tornata su questo tracciato e l'evento si è successivamente assicurato un posto fisso nel campionato a partire dal 2023, con un pubblico sempre più numeroso e una visibilità internazionale in costante aumento. Il Gran Premio del Portogallo del 2025 ha accolto oltre 166.000 spettatori durante il weekend, stabilendo un nuovo record di presenze per la MotoGP all'AIA.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: