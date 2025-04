MOTOMONDIALE MotoGP, Jerez: prima vittoria in top class per Alex Marquez

Prima vittoria in MotoGP per Alex Marquez che trionfa sul circuito di Jerez de la Frontera e, approfittando della caduta del fratello Marc nel corso del terzo giro, si riprende la vetta del Mondiale con un punto di vantaggio. Resiste Fabio Quartararo che, scattato dalla pole position, si prende la seconda posizione davanti a Pecco Bagnaia, che conferma il terzo posto conquistato nella Sprint ed ora è a -20 dal leader. Dopo la caduta, invece, Marc Marquez risale in sella alla sua Ducati riuscendo a rimontare fino alle 12^ posizione.

