MOTOMONDIALE MotoGp, l'ultima gara è di Bezzecchi. In Moto2 titolo iridato per il brasiliano Moreira A Valencia è trionfo Italia, con tre moto (due Aprilia e una Ducati) e due piloti sul podio: secondo è Fernandez, terzo Di Giannantonio

Valencia si tinge di tricolore. L'ultimo gran premio dell'annata della MotoGp va a Marco Bezzecchi, che domina la gara, rimanendo davanti a tutti dall'inizio alla fine. Si tratte della sua terza vittoria nel 2025: il modo migliore per celebrare il terzo posto nel Motomondiale. Chi festeggia più di tutti è però l'Aprilia, che oltre a Bezzecchi piazza sul podio, alle sue spalle, anche Raul Fernandez, pilota della RS-GP del team Trackhouse.

Il terzetto di testa si completa con un'altra moto italiana, guidata da un altro pilota italiano, Fabio Di Giannantonio della VR46, migliore dei ducatisti al termine di un gran premio partito male per la casa di Borgo Panigale, con l'uscita alla prima curva di Francesco Bagnaia dopo un contatto a metà gruppo causato da Johann Zarco, e finita peggio, visti anche il ritiro di Franco Morbidelli e il quinto posto di Alex Marquez, tradito dalle gomme.

Alla fine, la classifica conclusiva del Mondiale vede Marc Marquez trionfare con 545 punti, seguito dal fratello Alex con 467 e da Bezzecchi con 353. Bagnaia, al terzo ritiro consecutivo, perde anche la quarta posizione a favore di Pedro Acosta e precede Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.



Con i titoli iridati già assegnati a Marc Marquez in MotoGP e Josè Antonio Rueda in Moto3, restava da assegnare solo quello in Moto2 che è andato a Diogo Moreira, primo pilota brasiliano a vincerlo nella storia del motomondiale.



