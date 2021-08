MotoGP: la Yamaha sospende Vinales

Il team Yamaha ha deciso di sospendere Maverick Vinales. Il pilota spagnolo non correrà il GP d'Austria in programma nel week-end. Alla base della sospensione, si legge nella nota del team, Vinales : "avrebbe agito per danneggiare il motore della sua Yzr-M1 durante il Gp di Stiria"

