MOTOGP MotoGP, Le Mans: Marc Marquez vince la Sprint e torna leader

Marc Marquez fa 6 su 6 nelle Sprint Race e vince anche a Le Mans, riprendendosi la vetta del Mondiale in MotoGP. Lo spagnolo della Ducati vince davanti al fratello Alex e al connazionale Fermin Aldeguer. Quarto Fabio Quartararo, scattato dalla pole position con la Yamaha. Sabato da dimenticare per Pecco Bagnaia, scivolato nel corso del secondo giro ed ora a -31 da Marquez in classifica.

