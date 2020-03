MOTOGP MotoGP, lettera di Ezpeleta: "Ne usciremo più forti di prima"

Nel giorno dell'ipotetica partenza del Gran Premio di Thailandia – rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus – il numero uno della Dorna Carmelo Ezpeleta ha scritto una lettera aperta e rivolta al mondo della MotoGP. “Questo virus ha fermato il mondo per un tempo indefinito” - ha affermato lo spagnolo - “ma siamo sicuri che torneremo alla nostra vita quotidiana e ne usciremo ancora più forti di prima”. Ezpeleta, inoltre, ha annunciato che la Dorna sta lavorando ad un calendario modificato per garantire il via della nuova stagione del motomondiale dopo le gare di Moto2 e Moto3 in Qatar.



