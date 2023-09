MOTOGP MotoGP, Lonfernini: "Il GP di San Marino è un progetto su cui continuare a lavorare"

Alla Cava dei Balestrieri era presente anche il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini che ha parlato di quest'evento - il MotoGP Arrow Contest - e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, come sempre snodo importante per il mondiale.

