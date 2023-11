MOTOGP MotoGP: Manuel Poggiali passa in Ducati ufficiale

Una nuova avventura attende Manuel Poggiali, nel giorno in cui Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo in MotoGP. Come comunicato da lui stesso in un post Instagram, l'ex pilota sammarinese inizierà a lavorare con il team ufficiale della Ducati, già dai test in programma domani. Poggiali continuerà comunque a collaborare anche con il team Gresini per il 2024. Un passaggio di team celebrato con questo video divertente pubblicato sulla pagina Instagram del due volte campione del mondo.

