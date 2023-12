MOTOGP MotoGP, Manuel Poggiali si racconta sulla Gazzetta dello Sport Il sammarinese protagonista di una lunga intervista dedicata al nuovo ruolo in Ducati con Pecco Bagnaia e Enea Bastianini.

Manuel Poggiali protagonista della rubrica della Gazzetta dello Sport "A tu per tu con". L'ex campione del mondo 125 e 250 è stato intervistato per raccontare la sua nuova avventura da rider coach. Manuel Poggiali ha raccontato della sua carriera e del suo nuovo ruolo con il team Ducati, che gli permetterà di lavorare con il campione del mondo Pecco Bagnaia e con Enea Bastianini. Il sammarinese continuerà la sua collaborazione anche Alex e Marc Marquez del team Ducati Gresini, come ci aveva già anticipato nella intervista rilasciata in esclusiva. Un bel momento per Manuel Poggiali che proprio quest'anno ha festeggiato il ventennale dallo storico titolo mondiale 250 conquistato nel 2003 al debutto con l'Aprilia, che San Marino RTV ha raccontato nella puntata di Storie di Sport.

