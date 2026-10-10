MOTOMONDIALE MotoGP: Marc Marcquez vince la sprint in Indonesia e balza in testa al mondiale 3° Di Giannantonio, Martin sbaglia e chiude 4°. Bezzecchi cade alla prima curva

MotoGP: Marc Marcquez vince la sprint in Indonesia e balza in testa al mondiale.

Marc Marquez vince la gara sprint del GP d'Indonesia e si porta in testa alla classifica mondiale, con 4 punti di margine su Jorge Martin.

La partenza è stata caotica con Marc Marquez e Martin, partiti dalla seconda fila, che provano a portarsi subito al comando. Il pilota della Ducati ufficiale ha un contatto con Di Giannantonio, Marco Bezzecchi all'esterno prova a rialzare la moto per evitarli, ma colpisce Raul Fernandez e finiscono entrambi nella ghiaia. Martin scappa via e guadagna 1,4 secondi di margine, ma a 5 giri dalla fine è costretto a rallentare per tenere sotto controllo la pressione delle gomme. Marquez torna in testa, con Martin che nel tentativo di riportarsi al comando commette un errore e scivola 4ª posizione. Ne approfittano Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio, che si prendono le altre due posizioni sul podio. Pedro Acosta dovuto scontare un long lap penalty e chiude 6° dietro ad Alex Marquez, mentre l'altra Ducati Ufficiale di Francesco Bagnaia non va oltre l'8° posto, alle spalle anche di Fermin Aldeguer.

Nella classifica del mondiale Marc Marquez si porta al comando con 343 punti, 4 in più di Martin a quota 339. mentre Bezzecchi resta fermo a 284 ed è ora a -59 dalla testa.

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