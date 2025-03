MOTOMONDIALE MotoGp, Marc Marquez domina la sprint in Thailandia. Bagnaia terzo Lo spagnolo, in testa dall'inizio alla fine, chiude davanti al fratello e domani scatterà dalla pole. Quinto Morbidelli

Marc Marquez chiarisce subito le proprie intenzioni. In Thailandia, all'esordio sulla Ducati ufficiale, lo spagnolo vince la gara sprint, davanti al fratello Alex (su Ducati del Team Gresini) e a Francesco Bagnaia, sull'altra moto della squadra di Borgo Panigale. Seppur sia ancora solo l'inizio della stagione, è un dolce ritorno al passato per Marquez, che tra cadute, infortuni e moto non performanti, non guidava il Motomondiale da Valencia 2019, ultima prova di un'annata dominata, con 12 vittorie, 6 secondi posti e un solo ritiro.

Il distacco tra lui e Bagnaia, in questa prima prova, è stato netto, al di là dei 3.4 secondi di vantaggio con cui lo spagnolo ha chiuso rispetto all'italiano. Vero, i due Marquez giravano con gomma morbida, mentre il torinese era su gomma dura, quindi bisognerà aspettare la gara della domenica per una valutazione più attendibile, ma il 93 fa già paura. Da segnalare anche l'ottimo debutto del giapponese Ai Ogura, su Aprilia Trackouse, che ha chiuso al quarto posto. Quinto è Franco Morbidelli, dodicesimo è Marco Bezzecchi, diciottesimo Enea Bastianini.

Domani, partenza della gara fissata alle 9, con i fratelli Marquez che scatteranno davanti a tutti, mentre Bagnaia partirà dalla terza casella. In Moto2, la prima pole position è di Manuel Gonzalez, del Team Intact GP, davanti all'italiano Celestino Vietti, del Team Hdr Heidrun. Italiani in gran spolvero anche in Moto3, dove Matteo Bertelle del Team MTA stampa il miglior tempo, davanti a Stefano Nepa, al debutto sulla moto della Sic58 Squadra corse, che piazza l'altro pilota, Luca Lunetta, sulla quinta casella.

