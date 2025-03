MOTOGP MotoGP: Marc Marquez trionfa anche in Argentina

MotoGP: Marc Marquez trionfa anche in Argentina.

Doppietta di Marc Marquez in Argentina che, dopo la Sprint Race, trionfa anche nella gara lunga e fa 4 vittorie su 4 in questo inizio di stagione. Lo spagnolo sale a quota 74 punti in classifica, a +16 da suo fratello Alex e a +31 da Pecco Bagnaia, quarto a Termas de Rio Hondo.

