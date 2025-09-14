MotoGp: Marc Marquez vince a Misano, secondo Bezzecchi

Marc Marquez ha vinto il Gp di San Marino, 16/a prova del Mondiale classe MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia e vincitore della sprint di ieri. Terzo posto, ancora una volta, per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini. Quarta e quinta le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e di Fabio Di Giannantonio.

"Oggi ho dovuto dare tutto, il massimo. - ha commentato il campione spagnolo - Dopo l'errore di ieri mi sono concentrato al massimo, ho messo tanta energia e potenza. Ho faticato in alcuni giri, ma ero in testa. Ho sentito la pressione questo fine settimana, perché vincere qui era molto importante per la Ducati e sono contento di esserci riuscito".

In Giappone, nella prossima gara, Marquez potrà conquistare il titolo mondiale se riuscirà a fare 3 punti in più rispetto a suo fratello, Alex. "Al di là della vittoria che non è venuta, questa è stata una delle mie gare migliori. Sono molto felice - ha detto il pilota dell'Aprilia - anche perché la Ducati in questo momento ci è superiore. Ringrazio tutti, e soprattutto il pubblico, per il suo sostegno".

Intanto nella mattinata è arrivato l'annuncio: la Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini continueranno ad avere il proprio Gran Premio fino al 2031.







