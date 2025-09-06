MOTOGP
MotoGP: Marc Marquez vince la Sprint a Barcellona, Ducati festeggia il 7° titolo Costruttori
Approfittando della caduta del fratello Alex a 4 giri dalla fine, Marc Marquez conquista l'ennesima Sprint Race della sua stagione vincendo anche a Barcellona. Con questa vittoria lo spagnolo allunga ancora in classifica mondiale: +187 su Alex Marquez, +239 su Pecco Bagnaia che chiude soltanto 14°. Questi risultati, inoltre, consentono a Ducati di festeggiare il 7° titolo Costruttori della sua storia, il 6° consecutivo.
