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MotoGP: Marc Marquez vince la sprint al Sachsering

Fuori Bezzecchi caduto in qualifica

di Gabriele Mento
11 lug 2026
Marc Marquez (@motogp)
Marc Marquez (@motogp)

Si conferma re del Sachsering Marc Marquez, che dopo la pole position in mattinata conquista anche la gara sprint. Festa di famiglia in Germania, con Alex Marquez che conquista la piazza d'onore davanti a Fabio Di Giannantonio. Solo sesto il leader del mondiale Jorge Martin, davanti a Francesco Bagnaia che chiude 7°. Assente Marco Bezzecchi, rimasto infortunato a causa di una caduta durante le qualifiche e salterà ance il GP di domani per via della rottura alla clavicola.

Domani alle 14 ci sarà la gara lunga, con Marc Maqrquez che partirà nuovamente dalla pole position e andrà a caccia della decima vittoria in carriera in MotoGP sul circuito tedesco.

Nella classifica del mondiale resta al comando Jorge Martin con 197 punti, ma la classifica è molto corta. Bezzecchi resta secondo a 186, Fabio di Giannantonio terzo con 184, ma lo stesso Marc Marquez sta prepotentemente rientrando in corsa e si trova in quinta posizione a solo 32 punti dalla testa, nonostante i due gp saltati per infortunio nella prima parte di stagione.




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