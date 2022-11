MOTOGP MotoGP: Marini il più veloce a Valencia, Quartararo e Bagnaia vicini

MotoGP: Marini il più veloce a Valencia, Quartararo e Bagnaia vicini.

Venerdì di prove libere a Valencia per la MotoGP nel week-end che chiude il mondiale 2022 e assegnerà il titolo. Il migliore tempo delle secondo libere è di Luca Marini. Il pilota italiano ha preceduto Jorge Martin e Jack Miller. Quarto tempo per Marc Marquez. Bagnaia e Quartararo in corsa per il mondiale hanno chiuso il venerdì vicini, con il francese settimo e l'italiano ottavo. A dividere i due pretendenti al titolo appena 5 millesimi. Domenica Pecco Bagnaia potrebbe conquistare il suo primo mondiale, al piloto della Ducati basterà chiudere tra i primi 14 in caso di successo di Quartararo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: