GP SAN MARINO MotoGP, Marini: "La mia miglior prestazione dell'anno". Miller: "Ho fatto un errore grave, sono le corse"

Miglior risultato dell'anno per Luca Marini: "Un grandissimo weekend, sono riuscito a tenere dietro Quartararo e così ho fatto un favore a Pecco, sono contento anche di questo". Per contro c'è un Jack Miller uscito alla prima curva mentre era in testa e che la prende con filosofia: "Ho spinto subito per cercare di strappare sugli altri, ho commesso un errore grave ma sono cose che succedono. Cercheremo di tornare più forti ad Aragon".

