MOTOGP MotoGP, Marquez al rientro dopo 271 giorni dall'infortunio

Marc Marquez tornerà in sella alla sua Honda per il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione di MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo, 8 volte campione del mondo, rientra dopo 9 mesi dall'infortunio di Jerez ed è partito dall'aeroporto di Barcellona per raggiungere Portimao in vista delle prove libere del venerdì. “E' una bella sensazione tornare in MotoGP” - ha affermato Marquez - “abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo ed ora posso tornare a fare ciò che amo”.

