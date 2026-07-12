MotoGp, Marquez domina in Germania: ora è un Mondiale a quattro

Quando il gatto non c'è, i topi - chi più chi meno - ballano, anche se uno dei topi danzanti del Gp del Sachsenring è probabilmente il più grande gatto rimasto nella MotoGp. Jorge Martin, Ai Ogura e Marc Marquez, nell'ordine, sfruttano l'assenza per infortunio di Marco Bezzecchi per lasciarselo alle spalle nella classifica del Mondiale, dopo la gara in Germania. Domina Marquez, che vince senza mai voltarsi, in testa dalla griglia di partenza alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle chiude il duo delle Aprila Trackhouse, che dà vita a uno dei rarissimi sorpassi visti in pista, con Ogura che ha passato Raul Fernandez nel finale. Quarto è Pedro Acosta, quinto è Martin, mai a proprio agio sul circuito tedesco in tutto il weekend, davanti a Francesco Bagnaia.

Chi non approfitta della mancanza di Bezzecchi è Fabio Di Giannantonio, andando a terra al decimo giro mentre era in lotta per la quarta posizione, seguito tre tornate dopo da Alex Marquez, caduto mentre inseguiva il fratello ed era in seconda. Ora il campionato andrà in pausa per quasi un mese, tornando a Silverstone, nel weekend del 7-9 agosto. Lì, dovrebbe esserci anche Bezzecchi, per rigettarsi nella mischia di un Mondiale sempre più affollato.







