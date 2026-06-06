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MotoGp: Marquez domina la sprint in Ungheria, Bezzecchi 3°

Lo spagnolo resta davanti a tutti dall'inizio alla fine. Martin, 6°, perde 3 punti nel Mondiale

6 giu 2026
Foto: Ducati Corse
Foto: Ducati Corse

Davanti a tutti, dalla prima all'ultima curva. Marc Marquez vince la gara sprint del Gp d'Ungheria, ottava prova del Motomondiale, partendo dalla pole e senza mai voltarsi indietro. Secondo è Pedro Acosta, che si tiene a 2 secondi di ritardo per tutta la gara, terzo è Marco Bezzecchi, che risale due posizioni sorpassando già al via Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer.

Quarto è Raul Fernandez, sesto Jorge Martin, che perde tre punti in classifica generale rispetto a Bezzecchi, ora leader con 180 rispetto ai 160 dello spagnolo. Per Marquez è il terzo successo dell'anno, tutti arrivati nelle gare sprint, che finora sono state vinte solo da piloti spagnoli. Per Bezzecchi è il secondo podio stagionale nelle gare corte, che finora non gli hanno mai sorriso.




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