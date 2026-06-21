MotoGP, Marquez vince anche a Brno, Martin non approfitta della squalifica di Bezzecchi

Con le Aprilia in disarmo - Bezzecchi squalificato e Martin penalizzato e solo 9° - Marc Marquez prosegue nella sua rimonta verso la vetta. Il campione in carica bissa il successo ungherese facendo suo anche il GP di Cechia: sul podio con lui Ogura e Bagnaia, con quest'ultimo che, dopo aver vinto la sprint race, domina la gara lunga fino al giro 16, dopodiché crolla e deve accontentarsi del 4° bronzo consecutivo. Seguono Di Giannantonio, Mir e Aldeguer, mentre Acosta è costretto al ritiro per un guasto all'ultimo giro.

Nella generale, Bezzecchi salta il turno causa squalifica per uno schiaffo a un commissario di pista ma, grazie alla giornata storta di Martin - costretto a due long lap penalty - si mantiene in testa con 8 punti sul compagno di squadra. Seguono Di Giannantonio, a -23, e Marquez, ora a -40 e in piena risalita per la corsa al titolo.









