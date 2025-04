MotoGp: Martin dimesso dall'ospedale, ma resta per ora in Qatar Aprilia, il rientro in Europa quando si sarà stabilizzato

Una settimana dopo l'incidente occorsogli durante il Gran Premio del Qatar, lo spagnolo Jorge Martin ha lasciato l'ospedale dove era stato ricoverato per un emopneumotorace, ha annunciato il team Aprilia. "Jorge è stato dimesso dall'ospedale Hamad e rimarrà in Qatar per qualche altro giorno finché le sue condizioni non si saranno stabilizzate. Sarà rimpatriato in Europa non appena le sue condizioni lo consentiranno", recita il comunicato.

Tornato in pista lo scorso fine settimana dopo aver saltato i primi tre Gp della stagione per un incidente in allenamento, il campione del mondo in carica della MotoGpP, passato ad Aprilia dalla Ducati-Pramac, era caduto poco dopo la metà del percorso sul circuito di Lusail e colpito fortuitamente dalla moto di Fabio Di Giannantonio, riportando fratture alle costole ed un emopneumotorace. L'incidente impedirà a Martin di rientrare a breve in pista e sarà sostituito da Lorenzo Savadori nelle prossime gare, a partire dal GP di Spagna a Jerez della prossima settimana.

